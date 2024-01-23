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Новости 18:13

Из-за неудаления "запрещенки" Apple и Twitch получили новые крупные штрафы

фото ЗакС политика Из-за неудаления "запрещенки" Apple и Twitch получили новые крупные штрафы

Таганский суд Москвы рассмотрел два протокола, составленных в отношении зарубежных IT-компаний в связи с неудалением запрещенной российскими властями информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Стриминговый сервис Twitch получил штраф в размере 1 млн рублей.

В свою очередь, компании Apple выписали штраф в размере 800 тысяч рублей. В данном случае суть претензий Роскомнадзора состояла в неудалении из приложения Apple Books электронных книг, которые объявлены в России экстремистскими.

фото: pixabay


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