В Ленобласти суд взыскал с полицейского сумму полученной взятки

В Ленобласти суд удовлетворил иск Кировской городской прокуратуры об обращении в доход государства коррупционного дохода. Как сообщили в надзорном ведомстве, основанием для разбирательства стало решение Кировского горсуда, признавшего Сергея Боровкова виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Как установил суд, в период с мая 2018 по май 2019 года Боровков получил 90 тысяч рублей за общее покровительство грузоперевозчикам, а также за попустительство по службе. В то время он находился в должности начальника роты отдельного батальона ДПС по Петербургу и Ленобласти.

"Получение сотрудником полиции указанных денежных средств носило антисоциальный характер, а соответствующие действия являлись фактически недействительной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности", — оценили ситуацию в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с Боровкова 90 тысяч рублей в доход государства.

Фото: ЗАКС.Ру