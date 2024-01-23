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Новости 19:19

В Псковской области простились с еще четырьмя участниками спецоперации

фото ЗакС политика В Псковской области простились с еще четырьмя участниками спецоперации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, регулярно рассказывающий о боевых потерях, сообщил в своем Telegram-канале о состоявшихся четырех траурных мероприятиях.

В регионе похоронили еще четверых военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Все четверо - рядовые: это Андрей Захарченко, Алексей Гроховский, Сергей Иванов и Иван Мазуров.

Как обычно, Ведерников пообещал помочь семьям погибших всем необходимым.

Во вторник днем в соседней Ленобласти также простились с ефрейтором из Киришей Никитой Парфеновым.

Фото: ЗАКС.Ру


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