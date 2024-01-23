Смольный начал готовиться к призыву на срочную службу по новым правилам

На сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы опубликовали проект постановления о призыве граждан в Санкт-Петербурге в апреле-июле 2024 года. Впервые призывать на срочную службу будут граждан от 18 до 30 лет.

Согласно проекту постановления, районным администрациям положено оказать содействие призывным комиссиям в организации призывных мероприятий для лиц в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих прохождению военной службы. Они будут будут проходить, в том числе, до начала весеннего призыва, который стартует 1 апреля.

На комитет по здравоохранению лягут обязанности по организации медицинского сопровождения призывных мероприятий, а комитет по вопросам законности будет отвечать за торжественные проводы будущих срочников. Комитет по молодежной политике и комитет по культуре окажет военным комиссариатам содействие в воспитательной и культурно-массовой работе с призывниками.

Напомним, с 1 января 2024 года в России увеличили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. Ранее Министерство обороны предлагало "сдвинуть" установить призывной возраст с 21 года до 30 лет, но перед принятием соответствующего закона от этой идеи отказались, просто повысив предельную планку для прохождения срочной службы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру