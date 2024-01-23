В спецприемнике на Захарьевской Агапитова поговорила с "засидевшимся" мигрантом

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова побывала в спецприемнике МВД, расположенном на Захарьевской улице и временно превращенном в место для содержания нарушителей миграционного законодательства. Изменения объясняются ремонтом в Центре временного содержания иностранных граждан №1 в Красном Селе (ЦВСИГ).

Одним из собеседников Агапитовой стала беременная женщина из Африки. Ей предстоит покинуть Россию 1 февраля. Сотрудники спецприемника рассчитывают, что от них не потребуется принимать роды.

Другим обитателем учреждения, на которого обратила внимание правозащитница, стал уроженец Азербайджана. Решение о его выдворении уже длительное время не исполняется, поскольку власти Азербайджана перестали считать мужчину своим гражданином.

"Нельзя бесконечно держать человека в ЦВСИГе, тем более, что ему необходимы медицинские обследования. Нужно найти возможность легализовать гражданина, чтобы он мог поскорее начать нормальную жизнь. Сидение в Центре временного содержания в этом не поможет", - озвучила свою позицию омбудсмен.

Уроженцу закавказской страны, оказавшемся в непростом положении, сотрудники аппарата Агапитовой должны будут оказать юридическую помощь.

фото: ombudsman.spb.ru