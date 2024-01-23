В память о Дне снятия блокады в Петербурге запустят электричку с архивными фото

Оригинальным образом оформленный пригородный поезд представят в Петербурге 7 февраля. Его дизайн будет отсылать к временам Великой Отечественной войны. Новый проект посвящен одновременно 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады и 81-летию со дня прибытия первого состава в осажденный город.

В пяти вагонах можно будет ознакомиться с редкими фотографиями и архивными документами 1940-х годов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

От Финляндского вокзала электричка отправится до станции Ладожское озеро. Предполагается, что в будущем ее продолжат использовать для перевозок.

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