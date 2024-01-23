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Упразднен оргкомитет по подготовке участия РФ во Всемирной выставке в Осаке

фото ЗакС политика Упразднен оргкомитет по подготовке участия РФ во Всемирной выставке в Осаке

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, ликвидирующее оргкомитет по подготовке российского представительства на международной научно-технической выставке "Экспо-2025". Мероприятие должно будет пройти с апреля по октябрь следующего года в японском городе Осака.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подготовку к участию в мероприятии РФ начала в конце 2021 года, тогда же и был сформирован специальный оргкомитет. В 2022 году Япония стала для кабмина так называемой недружественной страной.

Примечательно, что российские чиновники до начала спецоперации подавали заявку на проведение "Экспо-2025" в Екатеринбурге.

Фото: ЗАКС.Ру


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