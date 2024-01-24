Полиция Петербурга провела рейды по поиску мигрантов-нарушителей на двух стройках

Петербургская полиция провела очередной рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства в Василеостровском и Красногвардейском районах, об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Рейды проводились на стройплощадках жилых многоквартирных домов. Места проведения рейдов выбрала миграционная служба, где, по ее данным, было больше всего мигрантов.

В общей сложности правоохранители проверили около 200 мигрантов. Уточняется, что у нескольких десятков человек были выявлены нарушения миграционного законодательства. Таких иностранных граждан доставили в отделения полиции,

Наиболее грубые нарушители миграционного законодательства были помещены в центр временного содержания, а после этого их выдворят из России.

Фото: ЗАКС.Ру