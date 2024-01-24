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Новости 10:18

Милонов предложил учредить премию для рок-музыкантов имени Егора Летова

фото ЗакС политика Милонов предложил учредить премию для рок-музыкантов имени Егора Летова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил создать для молодых рок-музыкантов государственную премию имени основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова, об этом 24 января пишут "РИА Новости".

По мнению Милонова, Летов якобы ассоциируется с патриотизмом и любовью к России. С предложением создать такую премию депутат обратился к министру культуры РФ.

"Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его "либеральных коллег" по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда "западных ценностей", разрушающих и размывающих основы русской культуры", – отмечается в обращении депутата.

Также, по его словам, сейчас граждане России "переживают период ренессанса отечественной массовой культуры", так как она освобождается от западного влияния. В связи с этим люди начинают переосмыслять песни таких авторов как Егор Летов.

Милонов отметил, что внедрение премии поможет сохранить новейшее культурное наследие.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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