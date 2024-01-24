В Петербург вместе с кофе попытались провезти более 1200 кг наркотиков

Петербургские таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанных среди мешков с кофе, об этом 24 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Груз прибыл в Большой порт Петербурга из бельгийского города Антверпен. Таможенники заметили скрытый груз при сканировании контейнера. Всего было обнаружено 1200 килограмм кокаина, стоимость которого на черном рынке может превышать в общей сложности 13 млрд рублей.

Экспертиза также подтвердила, что найденный груз является наркотическим средством.

По данному факту Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п."б" ч.4 ст.229.1 УК РФ), об этом рассказал заместитель начальника Балтийской таможни Евгений Алёшкин.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления