Бастрыкин недоволен освобождением мигранта, убившего студента СПбГУ

Освобождение азербайджанца Заура Каримова, ранее осужденного за убийство студента СПбГУ (ч. 1 ст. 105 УК), привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Горсуд Петербурга в апелляции существенно смягчил приговор фигуранту: ранее наказанный 11 годами заключения, иностранец был освобожден в зале суда. Его действия переквалифицировали на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК). Предельный срок по этой статье - два года лишения свободы.

Бастрыкин потребовал от коллег в регионе подробно доложить об обстоятельствах дела, которые позволили столь серьзно поменять приговор, передает пресс-служба СК. Интересуют его также основания, которыми руководствовался суд при удовлетворении апелляции.

Приговор Каримову огласили в апреле 2022 года. В ходе уличного конфликта со студентом последний распылил в сторону фигуранта газовый баллончик. Ответом на это стал выстрел из травматического пистолета, угодивший оппоненту Каримова в голову и оказавшийся фатальным.

Помимо убийства, азербайджанца признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). От наказания по последней статье фигуранта впоследствии освободили.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте