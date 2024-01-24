Детскому омбудсмену в Петербурга запретят иностранный ВНЖ

Законодательное собрание Петербурга 24 января рассмотрело в первом чтении законопроект, уточняющий требования к претендентам на пост уполномоченного по правам ребенка в городе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Омбудсменов обяжут постоянно проживать в России, а также запретят иметь подданство другого государства и вид на жительство за границей.

Согласно тексту законопроекта, детским омбудсменом, как и раньше, может быть назначен гражданин России не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, а также имеющий высшее образование и опыт работы в правозащитной сфере. К требованиям добавляется нахождение исключительно на территории России.

"Не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения предлагается внести в соответствии с поправками в федеральном законодательстве, датированными апрелем 2021 года. Проект закона подготовил депутат Всеволод Беликов ("Единая Россия").

Константин Леньков, фото - ЗАКС.Ру