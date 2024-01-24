С приходом оттепели льдины с крыш начали отправлять петербуржцев в больницы

В Петербурге с началом оттепели начали страдать горожане от падения сосулек на головы, об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру".

На Лиговском проспекте кусок льда свалился с крыши дома на 39-летнего мужчину. В результате петербуржец получил закрытые переломы лопатки.

В детскую больницу имени Филатова попал 16-летний петербуржец с травмами головы. Юноша шел по Угловому переулку, и на него с дома съехал снег. В Мариинской больнице оказалась 22-летняя девушка. На нее упал лед с крыши дома на улице Ленина.

Еще два молодых петербуржца получили травмы от льда с крыш. На Басковом переулке сосулька упала на голову 21-летнему молодому человеку, а со здания Российского института истории искусств на Исаакиевской площади лед упал на 22-летнего горожанина.

Фото: ЗАКС.Ру