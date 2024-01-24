В Белгородской области разбился самолет с десятками пленных бойцов ВСУ

Над Белгородской областью 24 января потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

На борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену. Помимо них, внутри были шестеро членов экипажа и трое сопровождающих лиц.

Инцидент произошел в Корочанском районе региона. На место событий отправилась комиссия Военно-космических сил РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока оказался не готов прокомментировать происшествие, сославшись на свежесть новости.

UPD 14:20 Все находившиеся на борту погибли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

фото: mil.ru