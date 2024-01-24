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Новости 13:10

В центре Петербурга открыли доску в память о работе прокуратуры в годы блокады

фото ЗакС политика В центре Петербурга открыли доску в память о работе прокуратуры в годы блокады

На доме №13 по улице Белинского в Петербурге (угол с Литейным проспектом) торжественно открыли мемориальную табличку в честь сотрудников прокуратуры, работавших в осажденном городе в 1941-1944 годах.

Ведомство напомнило, что один из сотрудников был убит, оказавшись в тылу немецких войск. Еще двое сотрудников погибли во время блокады на служебном посту.

"В кабинеты залетали осколки от вражеских бомб и снарядов. Замены не было -  более половины штатного состава прокуратуры Ленинграда ушло на фронт", - рассказал на церемонии губернатор Александр Беглов, цитируемый на сайте Смольного.

Он добавил, что представители надзорного ведомства разделили с остальными горожанами и холод, и голод во время осадного положения. Кроме того, их работа велась без выходных и отпусков.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram


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