В ЦИКе напомнили о правилах голосования за границей

Центральная избирательная комиссия на заседании 24 января приняла рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами России. Член ЦИК Павел Андреев отметил, что комиссия разработала документ "с учетом современных реалий".

По его словам, в целом ряде стран власти отказываются подтвердить условия безопасности консульствам, осложнены отправка бюллетеней и направление людей для формирования избиркомов. Всё это учтено в рекомендациях, заявил Андреев.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев на заседании решил напомнить россиянам о правилах голосования за границей. В частности, он обратил внимание на то, что предварительно человеку надо будет подать заявление об исключении себя из списка избирателей по месту прописки.

- Уважаемые наши коллеги, находящиеся за границей, для того, чтобы вы имели право проголосовать вы должны с избирательного участка своего родного и из списков себя исключить. Так требует норма закона и так мы написали в своем постановлении, - сказал Булаев.

Напомним, решение о создании избирательных участков за границей принимают консульства России в других странах. МИД должен предоставить ЦИКу список государств, где создадут избирательные участки, до 3 февраля.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру