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Новости 14:23

Петербуржцы услышали звук сирены на Комендатской площади

фото ЗакС политика Петербуржцы услышали звук сирены на Комендатской площади

В Приморском районе Петербурга местные жители услышали звук сирены в окрестностях Комендантской площади, об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру".

Момент работы сирен в районе зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на Гаккелевской улице, которая как раз находится вблизи Комендантской площади.

Однако в комитете по информатизации и связи успокоили петербуржцев и рассказали, что работа сирен была всего лишь проверкой.

В ведомстве отметили, что проверка электро-механических сирен происходит в разных районах Петербурга ежедневно в рабочие дни в рабочее время.

Фото: unsplash.com


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