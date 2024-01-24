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Новости 14:43

Генпрокуратура рассказала о возобновлении звонков с Украины подросткам

фото ЗакС политика Генпрокуратура рассказала о возобновлении звонков с Украины подросткам

Российские школьники снова стали получать звонки с территории Украины, о чем 24 января сообщила Генпрокуратура. "Нехорошая" активность ведется в том числе в мессенджерах и социальных сетях.

Свою цель злоумышленники, как утверждает ведомство, видят в организации взрывов в жилых многоэтажках российских городов. В связи с возросшей опасностью прокуратура призывает оградить детей от общения с незнакомцами.

Родителей также просят заняться разъяснительной работой. С учетом характера поступающих звонков одна из важнейших тем сегодня - принципы функционирования газового оборудования.

Фото: ЗАКС.Ру


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