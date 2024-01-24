Ozon и Wildberries признали доминирующими компаниями на рынке маркетплейсов

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил о признании Ozon и Wildberries компаниями, занимающими доминирующее положение: они занимают около 80% в своем сегменте российского рынка. Как пишет "Интерфакс", этот статус позволит антимонопольщикам применять к двум маркетплейсов более строгие меры. По оценкам Шаскольского, потребители критикуют политику маркетплейсов часто.

"Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", - рассказал глава ведомства.

Впрочем, чиновникам пока мешает сохраняющийся мораторий на плановые проверки бизнеса. Поэтому они рассчитывают на добровольное устранение нарушений представителями онлайн-ритейла.

Фото: ЗАКС.Ру