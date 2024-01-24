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В Ленобласти нашли 28-килограммовый тайник с наркотиками

фото ЗакС политика В Ленобласти нашли 28-килограммовый тайник с наркотиками

Правоохранительные органы нашли крупный наркотический тайник в лесу Бокситогорского района Ленинградской области, об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общий вес найденного наркотического вещества составил почти 28 килограммов. Такую большую закладку правоохранительные органы нашли в лесном массиве в ходе отработки оперативной информации.

Всего было найдено 29 пакетов с веществом бежевого цвета. После проведения экспертизы в одном из пакетов обнаружили наркотик синтетического происхождения весом почти один килограмм. Остальное эксперты проверят позже.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Сейчас устанавливаются причастные.

Фото: ЗАКС.Ру


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