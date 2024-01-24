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Новости 17:19

Комблаг отправил 40 бригад прочищать стоки ливневой канализации в Петербурге

фото ЗакС политика Комблаг отправил 40 бригад прочищать стоки ливневой канализации в Петербурге

В Петербурге в период оттепели работают 40 аварийных бригад для того, чтобы вода с улиц и тротуаров уходила быстрее, об этом 24 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что за двое суток их специалисты прочистили более 3 тысяч патрубков. Также в ведомстве отметили, что бригады постоянно курсируют по городу и очищают стоки.

Кроме этого, специалисты комитета иногда пользуются парогенератором, который топит лед и снег, чтобы они не повреждали асфальт. Также в арсенале имеются распылители, но их используют намного реже, так как на очищение одной трубы им потребуется час.

В этот же момент на улице работают дорожные службы, которые убирают с дорог снежные валы. Сейчас в Петербурге улицы чистят 954 единиц специальной техники и 941 работник ручного труда.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга


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