В бюджет города привлекли средства на строительство развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ", об этом 24 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Выделенные средства пойдут на петербургские дороги, а именно на их строительство и приведение в нормативное состояние в 2024-2026 годах в рамках программы "Развитие транспортной системы"

Дополнительно в бюджет Петербурга привлечены средства на строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

В 2024 году субсидия составит почти 968 млн рублей, в 2025 году сумма перевалит за 2,2 млрд рублей, а в 2026 году субсидия составит 1,5 млрд рублей.

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