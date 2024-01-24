ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 января, 18:54

В Латвии призвали отменить автобусные рейсы между Петербургом и Ригой

фото ЗакС политика В Латвии призвали отменить автобусные рейсы между Петербургом и Ригой

Компанию Norma-A, которая занимается перевозкой пассажиров под брендом Ecolines, в Латвии призвали отменить рейсы автобусов из России, об этом 24 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на прибалтийские СМИ.

Речь идет о маршруте между Петербургом и Ригой, который запустят с 1 февраля 2024 года. 

Инициативу призвать отменить автобусные рейсы из Петербурга выдвинул депутат сейма Латвии Эдмунд Юревиц. По его мнению, компании стоит уделить внимание внутренним рейсам по Латвии, а не ездить в Россию.

Также он обосновал свое предложение геополитической ситуацией и этической точкой зрения. Депутату непонятно, какая может быть выгода от подобных пассажироперевозок, и он обратился к местному министерству транспорта.

Юревиц напомнил, что выдача виз гражданам России ограничена, а МИД Латвии рекомендовал жителям страны не ездить в Россию и Белоруссию.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама