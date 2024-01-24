Жительница Гатчины попала в уголовное дело об оправдании терроризма

В Ленобласти задержали жительницу Гатчины художницу Анастасию Дюдяеву, о чем сообщает медиапроект RusNews. В отношении нее возбудили дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Задержан также ее муж Александр Доценко. Ближайшую ночь в ожидании суда супруги проведут в изоляторе временного содержания.

По предварительным данным, пару преследуют за распространение протестных листовок. Днем 24 января в их доме прошел обыск, за которым последовал допрос в отделении УФСБ.

В мае прошлого года Дюдяева устроила у себя дома выставку пацифистских рисунков, на которую пришли силовики.

Фото: ЗАКС.Ру