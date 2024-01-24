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Новости 24 января, 20:55

Экс-зампреда контрольного комитета Ленобласти оставили в СИЗО "на второй год"

фото ЗакС политика Экс-зампреда контрольного комитета Ленобласти оставили в СИЗО "на второй год"

Ленинградский областной суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей для бывшего зампреда контрольного комитета Олега Зинченко, впервые арестованного в конце января прошлого года в рамках коррупционного дела.

Об этом сообщила пресс-служба суда. В СИЗО бывшего чиновника собираются держать еще три месяца, до 24 апреля.

Зинченко обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). По версии следствия, в 2014-2015 годах он занимался махинациями с земельными участками во Всеволожском районе. За эти действия чиновник был незаконно вознагражден заинтересованными лицами на сумму, превышающую 3 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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