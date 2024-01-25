ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:30

Движение по Петровскому острову будет затруднено в течение полугода

фото ЗакС политика Движение по Петровскому острову будет затруднено в течение полугода

На Петровском острове в Петербурге ввели новые ограничения движения из-за продолжающегося монтажа инженерных коммуникаций. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С конца этой недели и до 10 августа будет полностью закрыта для транспорта четная сторона Петровского проспекта на километровом отрезке от Петровской площади до Ремесленной улицы.

Ранее подобное перекрытие ввели на маленьком участке проспекта между мостом Бетанкура и Ремесленной улицей.

Кроме того, в Василеостровском районе до 5 марта будет затруднено движение по четной стороне Малого проспекта. Речь идет об отрезке между перекрестком с 16-17-ми линиями и перекрестком с 18-19-ми линиями В.О.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама