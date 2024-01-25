Птицефабрику под Петербургом признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом птицефабрику "Ударник". На предприятии, расположенном в поселке Победа в 15 км от черты города, ввели конкурсное производство сроком на полгода, пишет РБК Петербург.

В 2017 году фабрика стала убыточной. В 2022 году ее убыток достиг почти 230 млн рублей. В последние годы ОАО регулярно становилось ответчиком в тяжелых экономических спорах, что привело к прекращению выпуска куриных яиц.

Таким образом, в Ленобласти продолжают работу три крупных птицеводческих хозяйства. Вместе они в 2022 году произвели 3,5 млрд яиц. В декабре минувшего года вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко заявил, что это число в шесть раз превышает потребности региона.

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