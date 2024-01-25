ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:48

Приставы взыскали деньги за незаконную вырубку деревьев в Сосновой Поляне

фото ЗакС политика Приставы взыскали деньги за незаконную вырубку деревьев в Сосновой Поляне

Красносельский районный суд Петербурга согласился с позицией природоохранной прокуратуры и признал незаконной вырубку берез на улице Пограничника Гарькавого. Порубочного билета у нарушителей не имелось.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, проблемный участок возле дома № 17 арендует компания "Торг-Сервис". Ущерб от ее действий оценили в 50 тысяч рублей.

Организация не стала исполнять судебное решение. По истечении положенного срока судебные приставы организовали взыскание денег в городской бюджет в принудительном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама