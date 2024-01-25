Бельский предложил своей камчатской коллеге закрепить партнерство

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский обратился к главе парламента Камчатки Ирине Унтиловой с предложением закрепить сотрудничество между двумя законодательными органами. По его словам, предложение было подготовлено в русле подписанного главами обоих регионов в 2023 году на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве.

"Сегодня предложил председателю Законодательного собрания Камчатского края Ирине Унтиловой закрепить партнерство между нашими представительными органами. Будем работать в унисон с правительствами, развивать деловые отношения по всем направлениям", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

По мнению Бельского, у Петербурга и Камчатки есть много общего. В качестве примера он назвал наличие приморских территорий, обеспечивающих выход России в Атлантику и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом спикер отметил, что "дружбу надо укреплять", и связал с этим потребность в закреплении партнерства между двумя региональными парламентами.

Фото: Спикер Бельский / Telegram