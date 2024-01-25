Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы

Коллегия судей Второго Западного Окружного военного суда 25 января приговорила обвиняемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга) к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Ее признали виновной по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Треповой также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски. В общей сложности с Треповой решено взыскать 16,495 млн рублей.

Ее знакомого Дмитрия Касинцева, которого судили за укрывательство, приговорили к 1 одному году и 9 месяцам лишения свободы. В его квартире Трепова находилась в первую ночь после теракта.

Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной прогремел взрыв в кафе, где проводили встречу участники движения "Кибер фронт Z". Дарья Трепова принесла в заведение статуэтку, начиненную взрывчаткой, которую вручила военкору Владлену Татарскому. От взрыва последний погиб, а десятки присутствующих получили травмы разной степени тяжести. Позже выяснилось, что она действовала по указаниям "кураторов" из Украины.

В ходе судебного разбирательства Трепова заявила, что она якобы не знала о готовящемся взрыве. По её словам, она думала, что в статуэтке находится звукозаписывающее устройство. Адвокат Даниил Берман, который представлял интересы Треповой, настаивал на отправке дела на пересмотр, поскольку он не согласен с квалификацией дела.

текст и фото Константин Леньков