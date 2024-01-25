В Главном штабе Эрмитажа открыли переехавшее отделение "Почты России"

В самом центре Петербурга, на Дворцовой площади открыли новое отделение "Почты России". С советских времен находившееся в Зимнем дворце и закрытое, оно обрело новую жизнь в стенах Главного штаба Эрмитажа, передает ТАСС. Завершение переезда приурочили к приближающемуся 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

"Почта - это очень важная институция, которая позволяет нам символически, исторически и практически быть связанными со всеми другими учреждениями культуры и миром", - прокомментировал событие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По словам музейщика, возглавляемое им государственное учреждение извлекло из опыта четырехлетней осады города немцами понимание того, что "всегда должна быть связь". Первая почтовая точка была открыта в Зимнем дворце в 1970 году.

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