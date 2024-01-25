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Новости 17:05

В Калининграде Путин объявил о повышении президентских стипендий

фото ЗакС политика В Калининграде Путин объявил о повышении президентских стипендий

На встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества президент Владимир Путин доложил им о повышении президентских стипендий до уровня 30 тысяч рублей. Как сообщает "Интерфакс", мероприятие проходит в Калининграде. 

"Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендии. Правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч рублей", - добавил глава государства.

По его мнению, такого рода индексация — дополнительный стимул для хорошей успеваемости.

До Калининградской области Путин добирался по воздуху. В последний раз аналогичный полет он совершал в сентябре 2022 года. С тех пор Финляндия успела стать членом НАТО.

фото: kremlin.ru


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