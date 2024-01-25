Путин пообещал продолжать повышение величины МРОТ

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России будет повышаться, заявил президент Владимир Путина на встрече со студентами в Калининграде. Согласно его обещаниям, в очередной раз это должно произойти в 2024 году.

"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — приводит слова Путина РИА "Новости".

Путин также поведал об увеличении доходов и уровня реальной заработной платы россиян относительно значений предыдущих лет.

В последний раз МРОТ в России был повышен 1 января, его значение выросло на 18,5 % до 19 242 рублей в месяц.

Фото: Kremlin/ru