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Новости 19:38

Команды чиновников Смольного и Ленобласти попытались повторить блокадный матч

фото ЗакС политика Команды чиновников Смольного и Ленобласти попытались повторить блокадный матч

Стадион "Динамо" на Крестовском острове принял товарищеский футбольный матч двух команд, составленных из сотрудников администраций двух соседних регионов — Петербурга и Ленобласти. Таким образом в преддверии 80-летия со дня полного снятия осады с Ленинграда чиновники напомнили о знаменитом блокадном матче мая 1942 года. 

Как сообщили в областной пресс-службе, Смольный одержал победу над Ленобластью  с минимальным счетом 2:1.

Спикер ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале сравнил блокадную игру по важности с Седьмой симфонией Дмитрия Шостаковича.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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