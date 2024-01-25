Команды чиновников Смольного и Ленобласти попытались повторить блокадный матч

Стадион "Динамо" на Крестовском острове принял товарищеский футбольный матч двух команд, составленных из сотрудников администраций двух соседних регионов — Петербурга и Ленобласти. Таким образом в преддверии 80-летия со дня полного снятия осады с Ленинграда чиновники напомнили о знаменитом блокадном матче мая 1942 года.

Как сообщили в областной пресс-службе, Смольный одержал победу над Ленобластью с минимальным счетом 2:1.

Спикер ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале сравнил блокадную игру по важности с Седьмой симфонией Дмитрия Шостаковича.

фото: Спикер Бельский / Telegram