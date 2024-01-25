В Псковской области собрались отключать мобильный интернет по ночам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал ночные отключения мобильного интернета. Специальные меры будут действовать с 25 по 30 января с 23 часов вечера и до 6 часов утра. Речь идет о современном стандарте LTE, используемом всеми операторами.

Функционировать в ночные часы будет только формат связи 3G, но с оговорками.

"Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои", - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Ожидается, что уже в феврале оборудование в регионе усовершенствуют и услуга будет предоставляться в прежнем объеме.

Фото: ЗАКС.Ру