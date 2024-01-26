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Новости 11:21

В Петербурге в больницы из-за гололеда попали полсотни горожан за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге в больницы из-за гололеда попали полсотни горожан за сутки

В Петербурге больше 50 человек были госпитализированы с травмами из-за падения на гололеде за сутки, об этом 26 января пишет 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

Самым молодым пострадавшим оказался 23-летний молодой человек, который упал на Суворовском проспекте. Он получил закрытый перелом лодыжки.

Самой пожилой стала пострадавшая в Невском районе — 79-летняя петербурженка. Она упала на Искровском проспекте и получила перелом лучевой кости.

Кроме петербуржцев, которые падали в разных районах города, пострадали и автомобили. Примерно на 30 авто с крыш зданий упала наледь.

Такое количество пострадавших связано с оттепелью и некачественной уборкой улиц в городе.

Фото: ЗАКС.Ру


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