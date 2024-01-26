Путин поручил дополнить изменениями закон о присвоении статуса ветерана

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны внести изменения в законодательство о присвоении статуса ветерана боевых действий, об этом 26 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Изменения коснутся участников СВО вне зависимости от наличия контракта. Теперь статус участника боевых действий можно получить с помощью документа о получении травмы в ходе СВО или на основании документа о предоставлении государственной награды.

Поручение должны реализовать до 1 апреля 2024 года.

Кроме этого, также до 1 апреля было поручено внести изменения в закон о получении льгот семьями Героев РФ, которые получили звание посмертно.

Фото: kremlin.ru