Матвиенко приедет в Петербург на мероприятие по закладке ледокола "Ленинград"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приедет в Петербург в честь закладки ледокола "Ленинград", об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Балтийский завод.

Торжественное мероприятие по закладке нового ледокола "Ленинград" пройдет на Балтийском заводе, туда и приедет Валентина Матвиенко.

Ранее в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации рассказала, кто предложил дать именно такое название ледоколу. Присвоить пятому ледоколу проекта 22220 имя "Ленинград" предложили ветераны. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал.

Новый ледокол должен будет раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути.

Фото: ЗАКС.Ру