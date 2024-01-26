В московском аэропорту Шереметьево у пассажира нашли гранату в ручной клади

У пассажира в московском аэропорту Шереметьево в ручной клади нашли гранату, об этом 26 января пишет РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В аэропорт прибыли сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники Росгвардии, которые изъяли взрывчатый предмет и обезвредили его. Нарушителя также передали сотрудникам полиции.

Гранату обнаружили утром в пятницу, 26 января. В этот момент пассажир проходил проверку вещей на входе в терминал В.

В аэропорту уточнили, что на работу Шереметьево инцидент никак не повлиял. Также Telegram-канал SHOT пишет, мужчина собирался лететь в Оренбург и ранее был судим за кражу.

Фото: ЗАКС.Ру