Путин счел нужным улучшить доступность жилых районов Петербурга и области

Прибывший в Петербург президент Владимир Путин высказался о транспортной инфраструктуре города и Ленобласти. Идеальной картина ему не показалась: доступность некоторых жилых районов оставляет, с его точки зрения, желать лучшего.

Решить проблему нужно, по словам президента, "чтобы людям не приходилось часами добираться на работу, учебу и в социальные объекты" (цитата по ТАСС).

Коснулся глава государства и расширения железнодорожной сети: Петербург, по его мнению, нуждается в северо-западном и юго-восточном железнодорожных обходах.

"Естественно, делать это нужно с учетом планов грузоперевозчиков", - уточнил президент.

Наконец, Путин напомнил участникам совещания по развитию городской агломерации о модернизации аэропортов Пулково и Левашово. Ранее он уже просил чиновников начать работу в этом направлении.

фото: kremlin.ru