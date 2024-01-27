В Петербурге Путин поручил чиновникам помочь СПбГУТ со стадионом

На совещании по развитию петербургской агломерации президент Владимир Путин распорядился, чтобы городское правительство помогло Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ) обзавестись стадионом и прочей спортивной инфраструктурой. Как сообщает пресс-служба Смольного, такая просьба поступила от одного из студентов.

"Люди молодые, хотят заниматься спортом или даже паралимпийскими видами спорта", - объяснил президент важность запроса.

Средства, по мысли Путина, должны найтись и у вуза, и у города, и у федерального бюджета. К решению проблемы он пообещал привлечь Минфин.

"Как у нас в народе говорят, с миру по нитке – голому рубаха. Поэтому таким образом поможем", - произнес глава государства.

На сайте Смольного отмечается, что всего в городе числится 42 вуза. В ведении города находится только один из них, и это не СПбГУТ.

"Тем не менее мы не делим студентов на своих и чужих, они все - наши, раз учатся в Петербурге", - заявил губернатор Александр Беглов.

фото: kremlin.ru