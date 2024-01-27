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Новости 11:14

Хуснуллин: Градостроительный потенциал Петербурга и области - 30 млн кв. метров

фото ЗакС политика Хуснуллин: Градостроительный потенциал Петербурга и области - 30 млн кв. метров

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным оценил текущий градостроительный потенциал Петербурга и Ленобласти в 30 млн квадратных метров.

"Это то, что можно строить уже сейчас по утвержденным генеральным планам и по другой строительной документации", - приводит его слова ТАСС.

В ушедшем году в обоих регионах построили почти 8 млн кв. метров новой недвижимости. В результате агломерация в пересчете на одного человека имеет примерно 1 кв. метр нового жилья. Это уже выше, чем желаемый правительством к 2030 году средний показатель обеспеченности жильем по всей стране.

К тому же 2030 году чиновники рассчитывают, что градостроительный потенциал города и области достигнет 37 млн кв. метров.

фото: kremlin.ru


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