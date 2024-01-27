Милонов заявил, что чиновникам и депутатам сейчас нельзя даже думать об отпусках

Депутат от Госдумы Виталий Милонов в своей авторской программе на радио "Комсомольская правда" коснулся темы отпусков применительно к коллегам и петербургским госслужащим. Рассуждать об этом, по мнению политика, сегодня неуместно.

"Какие нам сейчас отпуска? Время напряженное, да и выборы скоро. Никто даже не смеет думать в эту сторону", - произнес он в эфире.

По словам Милонова, законотворцы из нижней палаты вправе взять в ближайший отпуск только в мае. Впрочем, как и чиновников, они будут заняты официальными мероприятиями к Дню Победы.

Отметим, что весенняя сессия Госдумы началась после долгих новогодних каникул на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру