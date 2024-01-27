В годовщину снятия блокады Матвиенко и патриарх посетили Пискаревское кладбище

На Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония по случаю 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Фоторепортаж с акции возложения цветов к мемориалу опубликовал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Мероприятие посетили губернатор Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, лидер петербургских единороссов Сергей Боярский, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, прокурор города Игорь Краснов, патриарх Кирилл, митрополит Варсонофий.

"Оборона Ленинграда доказала врагам готовность нашего народа выдержать любые испытания во имя чести и свободы Родины", - говорится в обращении Беглова, опубликованном утром 27 января на сайте Смольного.

Портал MR7, осветивший событие, отметил, что в очередной раз на время приезда высокопоставленных лиц вход на кладбище ограничили. Перекрыто было также движение транспорта.

фото: Спикер Бельский / Telegram