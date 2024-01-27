На Петроградской стороне появилась памятная доска отцу братьев Ковальчуков

Мемориальную доску историку Валентину Ковальчуку установили в здании Санкт-Петербургского института истории РАН с участием городского руководства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного, позиционирующая его как выдающегося ученого, исследователя ленинградской блокады, который имел доступ к засекреченным документам.

По мнению губернатора Александра Беглова, благодаря историку общественности открылось истинное число жертв блокады: до этого число было принято занижать.

"Изучал обеспечение Ленинграда инженерной, транспортной инфраструктурой во время блокады, прокладку топливных коммуникаций и электрического кабеля по дну Ладоги, железной дороги, которая была построена за 17 дней после прорыва блокады", - перечислил Беглов профессиональные достижения ученого.

Валентин Ковальчук (1916 - 2013) приходился родным отцом бизнесменам Юрию и Михаилу Ковальчукам, близким к действующему президенту.

фото: gov.spb.ru