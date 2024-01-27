Из-за смертельного ДТП с автобусом в Великих Луках возбудили уголовное дело

Органы внутренних дел Псковской области завели уголовное дело после смертельной аварии на трассе М-9 "Балтия", случившейся в километре от Великих Лук. Дело расследуют по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения), о чем сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Утром 7 января на шоссе столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус ПАЗ, от удара вылетевший в кювет. Погибли трое человек, находившихся в салоне легковушки: 49-летний водитель, молодая женщина и двухлетний ребенок. Еще пятерым участникам аварии потребовалась госпитализация.

По предварительной версии, столкновению предшествовал выезд автомобиля на встречную полосу.

Фото: ЗАКС.Ру