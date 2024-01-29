В Петербурге полиция наведалась в нелегальное казино

Два человека задержаны после визита силовиков в нелегальное казино на территории Красногвардейского района Петербурга, рассказали 29 января в региональном ГУ МВД. Само проверочное мероприятие состоялось в четверг, 25 января.

По сообщению полицейского главка, незаконные азартные игры проводились в трехкомнатной квартире на проспекте Ударников, 21 корп. 1. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в помещении восьмерых игроков, охранника и администратора заведения.

"В ходе обыска полицейские изъяли 22 игровых автомата и шесть игровых компьютеров, ноутбук и денежные средства в сумме 33 000 рублей", — гласит сообщение пресс-службы силового ведомства.

По факту обнаружения нелегального казино возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Силовики задержали 42-летнего администратора и 32-летнего охранника. Само казино действовало с августа 2023 года, за это время его организаторы смогли выручить около 13 миллионов рублей, отметили в полиции.

Фото: ЗАКС.Ру