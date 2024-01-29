В Москве суд заочно арестовал четверых соратников Навального

Четверо соратников политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заочно арестованы в соответствии с решением Басманного суда Москвы, рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 29 января. Речь идет о главе ФБК* Марии Певчих**, ведущем Дмитрии Низовцеве***, пресс-секретаре Навального Кире Ярмыш**** и главе социологической службы ФБК* Анне Бирюковой*****.

Мера в отношении Певчих** связана с обвинениями в организации экстремистского сообщества, распространении фейков об армии и вандализме (ч. 3 ст. 282.1., п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 214 УК РФ). Низовцева*** и Ярмыш**** обвиняют в участии в экстремистском сообществе и в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 282.1, п.п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Что касается Бирюковой*****, то против нее выдвинуты обвинения в участии в экстремистском сообществе и в публичном оправдании терроризма и экстремизма (ч. 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Срок назначенной судом меры составляет два месяца с момента экстрадиции обвиняемых в Россию или же их задержания на территории страны.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

**Минюст внес Марию Певчих в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Дмитрия Низовцева в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Анну Бирюкову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.