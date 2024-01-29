Крупник предложил подключить пенсионеров к проекту "Пушкинская карта"

Глава фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник предложил распространить на пенсионеров действие программы "Пушкинская карта", сообщил 29 января RT. Журналисты ознакомились с его доводами, приведенными в тексте письма на имя министра культуры Ольги Любимовой.

Депутат отметил с своем обращении, что вопрос расширения программы "Пушкинская карта" на различные категории граждан поднимался и раньше. Первыми в списке, по его представлениям, должны быть пенсионеры, чье стремление к культурному обогащению "не меньше, чем у молодежи".

Крупник предложил расширить действие "Пушкинской карты" на пожилых россиян или же разработать специально для них аналогичную программу.

"Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлеченности в общественную и культурную жизнь нашей страны", — предположил единоросс.

Программа "Пушкинская карта" создана для популяризации культуры среди молодежи, ее участниками могут быть граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет пять тысяч рублей, этими деньгами можно оплачивать посещение различных культурных мероприятий.

Фото: ЗАКС.Ру