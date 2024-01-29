Избирателей в Петербурге за год стало почти на 100 тысяч меньше

За 2023 год количество избирателей в Петербурге сократилось на 93,3 тысячи человек, посчитал ЗАКС.Ру. По состоянию на январь 2023 года в городе активным избирательным правом обладали 3,9 млн человек. В январе 2024 года их численность составила 3,8 млн. Актуальные данные на 1 января опубликовала Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Больше всего число избирателей сократилось в Невском районе — всего за год их стало меньше на 19,9 тысячи, причем большая часть из них, 12,4 тысячи человек покинули район за последние полгода. Сегодня там 384 тысячи избирателей. Также большой отток избирателей наблюдается в Калининском районе. За год их число сократилось с 355 тысяч до 338 тысяч — на 17,1 тысячи человек. Половина, 8,9 тысячи человек, выбыли из списков в последние полгода. Еще массовый отток зафиксировали в Выборгском районе — за полгода там стало на 11 тысяч избирателей меньше. Только в одном из районов Петербурга есть положительная динамика. В Пушкинском районе на участки может прийти 156 тысяч человек. Там за 12 месяцев прибавилось 459 избирателей.

По-прежнему самое большое число избирателей прописано в МО № 65, хотя за год их численность также сократилась с 129,5 тысячи человек до 126,6 тысячи. Лидером по сокращению избирателей оказалось МО "Пороховые" — за год там стало меньше на 5 тысяч человек. Меньше всего людей с правом проголосовать по месту прописки проживает в поселке Серово — 76.

В Центральном районе, где трем муниципалитетам грозит роспуск, почти неизменным число избирателей осталось лишь в МО "Лиговка-Ямская" и МО "Дворцовый округ". За год их численность сократилась всего на 65 и 46 человек соответственно. Заметней ситуация в МО "Смольнинское" — его покинули 1,4 тысячи избирателей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру